Гонения Киева: МИД России представил доклад о притеснениях УПЦ

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МИД России представил доклад о притеснениях УПЦ со стороны Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vyacheslav Maevskiy; 5-tv.ru

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Документ, как отмечается, состоит из семи разделов.

Российский МИД представил доклад о гонениях киевского режима в отношении канонической УПЦ. Документ состоит из семи разделов, в нем представлены факты политического произвола в отношении православных священников и канонической церкви на Украине.

В дипведомстве подчеркнули, что международные организации не обращают внимание на происходящее, игнорируя данные о нарушениях прав человека. В связи с этим МИД запросил заседание ООН — там обсудят притеснения на Украине. В числе докладчиков выступят и те, кто имеет личный опыт преследований за свои убеждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания препятствует приглашению на Совет Безопасности ООН свидетелей гонений на каноническую православную церковь на Украине. Первый заместитель российского постпреда при организации Дмитрий Полянский заявил, что Лондон делает все возможное, чтобы этих людей никто не услышал.

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