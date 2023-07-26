Самолет F-15 ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение во время тренировки

Истребитель F-15 Военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии потерпел крушение во время тренировки. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны страны бригадный генерал Турки аль-Малики.

«В 14:28 26 июля самолет F-15 SA разбился во время тренировочной миссии на полигоне авиабазы ​​в Хамис-Мушайте. В результате аварии погиб экипаж самолета», — цитирует генерала SPA.

Точные причины трагедии пока не названы.