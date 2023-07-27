Важные гости: Путин провел ряд встреч в преддверии саммита «Россия — Африка»
Путин провел ряд встреч в преддверии саммита «Россия — Африка»
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
На форум съезжаются десятки иностранных делегаций с «черного континента».
Петербург на ближайшие дни превращается в центр мировой политики. На форум «Россия — Африка» съезжаются десятки иностранных делегаций с «черного континента».
Официальное открытие — в четверг, но уже сейчас Владимир Путин проводит в Северной столице одну встречу за другой. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок увидел, как встречают важных гостей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел двусторонние переговоры с президентами стран Африки. Диалог проходит в рамках второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.
Глава государства сообщил, что Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза к G20 примут уже на следующем саммите в Индии.
При этом во время общения с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов российский лидер отметил, что Москва поддерживает подключение союза к международным объединениям.
Читайте также
69%
-0.04 99.72
0.03
Нашли ошибку?