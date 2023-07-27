Путин: РФ рассчитывает на подключение Африканского союза к G20 в ближайшее время

Сотрудничество с Африкой растет во всех сферах.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин проводит двусторонние переговоры с президентами стран Африки. Диалог проходит в рамках второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.
В рамках встречи Путин сообщил, что Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза к G20 будет принято уже на следующем саммите в Индии.
Также во время беседы с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Путин отметил, что РФ поддерживает подключение союза к международным объединениям, а страна готова к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах.
Читайте также
69%
-0.04 99.72
0.03
Нашли ошибку?