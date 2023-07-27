Путин: РФ рассчитывает на подключение Африканского союза к G20 в ближайшее время

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Сотрудничество с Африкой растет во всех сферах.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин проводит двусторонние переговоры с президентами стран Африки. Диалог проходит в рамках второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.

В рамках встречи Путин сообщил, что Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза к G20 будет принято уже на следующем саммите в Индии.

Также во время беседы с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Путин отметил, что РФ поддерживает подключение союза к международным объединениям, а страна готова к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах.

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