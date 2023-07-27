Умер младший брат президента ОАЭ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 4 069 0

Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян тяжело переживает утрату.

Умер младший брат президента ОАЭ

Фото: www.globallookpress.com / Royal Hashemite Court

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Большие проблемы со здоровьем стали причиной скоропостижной кончины младшего брата президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейд Аль Нахайяна — Саида бен Зейд Аль Нахайяна. Печальное известие передает эмиратское агентство WAM.

«Глава государства Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян оплакивает своего покойного брата Саида бен Зейда Аль Нахайяна, представителя правителя Абу-Даби», — переводит заявление РИА Новости.

О проблемах со здоровьем у младшего брата президента Эмиратов стало известно несколькими днями ранее. Что именно его беспокоило — неизвестно. Таких подробностей близкие не разглашали.

В связи с печальным известием в ОАЭ объявлен трехдневный траур, который продлится вплоть до 29 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти знаменитой ирландской певицы Шинейд О’Коннор. Из-за издевательств родительницы у знаменитости когда-то возникла депрессия. Многие годы она боролась с желанием добровольно уйти из жизни.

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