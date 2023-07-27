«Она была садисткой»: певица О’Коннор при жизни жаловалась на насилие в камере пыток

Из-за издевательств родительницы у знаменитости возникла депрессия. Многие годы она боролась с желанием покончить жизнь суицидом.

Скончавшаяся на 57-м году жизни ирландская певица и композитор Шинейд О’Коннор признавалась, что ее детство было тяжелым. Всему виной отношение матери Мари О’Коннор, которая всячески издевалась и измывалась над будущей знаменитостью.

При жизни артистка рассказывала, что подвергалась физическому и сексуальному насилию со стороны родительницы. Это длилось до 13 лет, пока не сбежала из дома.

«Моя мать содержала камеру пыток. Она была человеком, который радовался и улыбался, когда причинял тебе боль», — делилась певица в одной из программ на американском телевидении.

Для О’Коннор последний день в школе перед летом был самым ужасным, ведь впереди были месяцы рядом с матерью. Ей приходилось даже прятать хоккейные клюшки и теннисные ракетки, чтобы родительница не смогла ими избить. Артистка неоднократно слышала из уст матери, что она жалеет о ее рождении, ведь мечтала о мальчике. Свою несбывшуюся мечту она воплощала в дочери. Стригла ее коротко, а когда избивала, заставляла снимать одежду и ложиться на пол. Тем самым Мари О’Коннор хотела, чтобы дочка перестала ощущать себя девочкой.

«Ей было нехорошо. Я бы сказала, что она была одержима. Либо она была просто садисткой и педофилом, либо одержима дьяволом», — делилась певица.

Кроме того, знаменитость признавалась, что мать вела аморальный образ жизни. Употребляла запрещенные вещества.

«Она не меняла одежду, не стирала. То же самое и для нас — пять лет живущих в одной и той же одежде, без стирки. Она не выходила из дома, не вставала с постели и не прекращала принимать наркотики», — вспоминала певица.

Все это сильно отразилось на психологическом здоровье. О’Коннор не раз оказывалась в психиатрических учреждениях, где в общей сложности провела шесть лет. Ей диагностировали сложное посттравматическое стрессовое расстройство и пограничное расстройство личности.

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