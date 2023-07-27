В Госдепе признали, что западные санкции не разрушили экономику РФ

Эфирная новость 28 0

Попытки ограничить Россию бьют по самим инициаторам санкций.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde / face to face; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Госдепартаменте США открытым текстом заявили, что западные санкции не разрушили российскую экономику. И признаков ее коллапса в Вашингтоне не видят.

В этом признался представитель Госдепа Джеймс О’Брайен во время выступления в комитете по международным отношениям Сената Соединенных Штатов. Он в своем ведомстве как раз координирует санкционную политику. «Коллективный Запад» принял уже 11 пакетов ограничений против России. И они, по словам экспертов, ударили по самим инициаторам рестрикций — особенно в странах Евросоюза. Подорожали топливо и продукты питания, резко выросла инфляция, в ЕС пострадали десятки миллионов домохозяйств.

+18° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.05
-0.04 99.72
0.03
Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг...

Последние новости

9:29
Российские военные уничтожили несколько БМП Bradley в Запорожской области
9:18
Ким Чен Ын показал Шойгу новейшие беспилотники на выставке вооружений КНДР
9:10
«Михаилу капает»: раскрыт размер пенсии Боярского
8:54
Из-за пьяного водителя в Иркутской области погибли двое — видео с места ДТП
8:35
Почему не женится Никас Сафронов? Добронравов выдал тайну художника
8:22
В Госдепе признали, что западные санкции не разрушили экономику РФ

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«Поток резко сократился»: скандальные санкции могут «на раз» разрушить гегемонию США
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео