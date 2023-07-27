Стал известен размер пенсии в новых российских регионах

Численность граждан, которым на новых территориях установлена доплата к пенсии, составляет 33,95 тысяч человек.

В Минтруде рассказали о том, какая пенсия в среднем поступает на счета жителей новых регионов России. Об этом говорится в официальном сообщении.

«Средний размер выплат пенсионерам четырех субъектов РФ — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области составил 17,79 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Известно, что в ДНР пенсионеры, в среднем, получают около 18,29 тысяч рублей, в Запорожской области — 17,92 тысячи рублей. В ведомстве добавили, что в ЛНР пенсия составляет на данный момент 17,31 тысячи рублей, а в Херсонской — 16,9 тысячи рублей.

Более того, 87,4% пенсионеров в новых регионах получают выплаты в большем, нежели получали прежде, размере, а 12,6% — с доплатой до прежнего размера.

До этого стало известно, что с 2025 года индексация выплат для неработающих пенсионеров будет проводиться дважды в год. Средний размер социальных пенсий россиян уже к 2026 году составит почти 15 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как россиянам рассказали о перерасчете пенсии с 1 августа.