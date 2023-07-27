Путин заявил о начале бесплатных поставок зерна РФ в Африку
Путин заявил о готовности России бесплатно поставить зерно в Африку через 3-4 месяца
Фото, видео: Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO; 5-tv.ru
По словам Путина, зерно получат Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и другие нуждающиеся страны.
В ближайшие месяцы Россия будет готова предоставить некоторым странам Африки свое зерно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия-Африка».
«Чтобы быть конкретным, добавлю, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна», — заявил Путин.
Также, по словам Путина, Россия обеспечит бесплатную доставку.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия планирует расширять прямое авиасообщение с Африкой.
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