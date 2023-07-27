Путин заявил о начале бесплатных поставок зерна РФ в Африку

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 58 0

Путин заявил о готовности России бесплатно поставить зерно в Африку через 3-4 месяца

Фото, видео: Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO; 5-tv.ru

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По словам Путина, зерно получат Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и другие нуждающиеся страны.

В ближайшие месяцы Россия будет готова предоставить некоторым странам Африки свое зерно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия-Африка».

«Чтобы быть конкретным, добавлю, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна», — заявил Путин.

Также, по словам Путина, Россия обеспечит бесплатную доставку.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия планирует расширять прямое авиасообщение с Африкой.

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