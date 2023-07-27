Россия планирует расширять прямое авиасообщение с Африкой
Путин: Россия и дальше будет расширять прямое авиасообщение со странами Африки
Фото: www.globallookpress.com / Arnulf Hettrich
Глава государства заметил, что наша страна будет и дальше поддерживать нуждающиеся страны.
Президент России Владимир Путин заявил, что для России очень важно расширение прямого авиасообщение со странами Африки. Об этом он заявил во время форума «Россия-Африка».
«Россия будет и далее, в том числе гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся страны и регионы. Транспортный коридор „Север — Юг“ позволит наладить удобные поставки товаров в Африку и обратно», — заявил Путин.
Сегодня в Санкт-Петербурге глава государства проводит двусторонние переговоры с президентами стран Африки.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие грузы Россия поставляет в Африку.
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