Российские военные значительно продвинулись в районе Сергеевки

В районах Невского ЛНР, а также Торского и Серебрянки ДНР были отражены атаки боевиков Украины.

Российские военные продолжают свое продвижение в зоне проведения специальной военной операции. Так, продвижение солдат в районе Сергеевки Луганской народной республики составило до 12 километров по фронту и три километра в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на красно-лиманском направлении за прошедшие сутки военные армии РФ отразили атаку ВСУ в направлении Червоной Дибровы ЛНР.

«В ходе боя уничтожено более 15 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также один автомобиль», — заявил Конашенков.

Также он добавил, что в районах Невского ЛНР, а также Торского и Серебрянки ДНР были также отражены атаки боевиков Украины.

«Там потери противника составили до 185 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — заключил Конашенков.

Более того, в районе Ямполя ДНР российские военные истребили склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ нанесли удар по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров ВСУ.