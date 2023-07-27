Российские военные значительно продвинулись в районе Сергеевки

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 72 0

Минобороны РФ: российские военные продвинулись в районе Сергеевки до 12 километров

Фото, видео: Тимкив Виталий / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В районах Невского ЛНР, а также Торского и Серебрянки ДНР были отражены атаки боевиков Украины.

Российские военные продолжают свое продвижение в зоне проведения специальной военной операции. Так, продвижение солдат в районе Сергеевки Луганской народной республики составило до 12 километров по фронту и три километра в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на красно-лиманском направлении за прошедшие сутки военные армии РФ отразили атаку ВСУ в направлении Червоной Дибровы ЛНР.

«В ходе боя уничтожено более 15 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также один автомобиль», — заявил Конашенков.

Также он добавил, что в районах Невского ЛНР, а также Торского и Серебрянки ДНР были также отражены атаки боевиков Украины.

«Там потери противника составили до 185 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — заключил Конашенков.

Более того, в районе Ямполя ДНР российские военные истребили склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ нанесли удар по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров ВСУ.

Тема:
Спецоперация
27 июл
Путин: ВСУ бросили тела погибших на запорожском направлении
27 июл
Путин: отличившихся участников СВО представят к госнаградам
27 июл
Путин: ВСУ за последние сутки потеряли 200 человек в попытке контратаки
27 июл
«Впереди планеты всей»: как новые винтовки «Ростеха» изменят ситуацию в зоне СВО
27 июл
ВСУ оказались без сил: что произошло на запорожском направлении за ночь
27 июл
ВС РФ нанесли удар по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров ВСУ
27 июл
Наши точно додавят: что происходит в районе Марьинки и Красногоровки
27 июл
Стало известно, сколько снаряжения НАТО потеряла Украина в ходе контрнаступления
27 июл
Российские военные уничтожили танк ВСУ беспилотником «Ланцет» — видео
27 июл
Российские военные уничтожили несколько БМП Bradley в Запорожской области
+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.05
-0.04 99.72
0.03
Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг...

Последние новости

15:51
«Алексей не возражает»: Жорин раскрыл детали развода Гуфа и Юлии Королевой
15:50
«Права на ошибку нет»: Анна Асти боится, когда снимают ее выступления
15:35
Путин: ВСУ бросили тела погибших на запорожском направлении
15:23
Путин: отличившихся участников СВО представят к госнаградам
15:14
«Камеру бы пониже опустить»: Климова приняла соблазнительную позу в гримерке
15:12
Путин: ВСУ за последние сутки потеряли 200 человек в попытке контратаки

Сейчас читают

Очевидец рассказал, что стало причиной крушения вертолета на Алтае
«Черная дата»: в Донецке вспоминают детей, погибших от рук ВСУ в Донбассе
«Я конечно вернусь»: Алла Рид представила первый женский альбом «Мой Высоцкий»
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео