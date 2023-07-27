Лесной пожар привел к взрывам на складе боеприпасов в Греции
На территории военного лагеря, где все случилось, располагаются истребители.
Фото: www.globallookpress.com / Marios Lolos
Взрывы прогремели на складе боеприпасов возле греческого города Неа-Анхиалос. Причиной стал лесной пожар, сообщает телеканал ERT-1.
Произошедшее также подтвердили в генеральном штабе национальной обороны. Все произошло на территории военного лагеря, где располагается 111-е боевое крыло истребителей F-16.
Известно, что из-за взрывов были разбиты стекла, от осколков несколько человек получили ранения. Им оказывают помощь четыре кареты скорой помощи. Кроме того, некоторые жители самостоятельно эвакуируются с места происшествия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в ближайшие десятилетия лесных пожаров в России станет больше.
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