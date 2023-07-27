«Возрастет на срок от одной до трех недель»: почему лесных пожаров будет больше

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Виктория Сытник
Виктория Сытник 24 0

В ближайшие десятилетия лесных пожаров в России станет больше

«Возрастет на срок от одной до трех недель»: почему лесных пожаров будет больше

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov

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Около 90% природных катастроф происходит по вине человека.

В ближайшие десятилетия лесных пожаров в России станет больше. Издание URA.RU сообщает, с чем связано увеличение пожароопасного сезона.

«Если верны наши расчеты и расчеты других специалистов в этой области, то в течение ближайших нескольких десятилетий продолжительность пожароопасного сезона в России возрастет на срок от одной до трех недель», — рассказал заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики Московского энергетического института (МЭИ), профессор, климатолог Владимир Клименко.

Как сообщает агентство, около 90% лесных пожаров возникает по вине человека. Однако это касается именно более-менее населенной местности.

«Энергетика опосредованно, несомненно, влияет на динамику лесных пожаров и в России, и в мире через изменение климата. Потому что энергетика является основным поставщиков парникового газа в атмосферу, но не путем того, что от проводов какие-то возгорания происходят», — объяснил эксперт.

Подобного мнения придерживается и член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко. Как считает эксперт, распространение лесных пожаров никак не связано с энергетической отраслью, а отключение электроэнергии в районе, близком к горению, допустимо только после эвакуации местных жителей. Однако в подобных случаях часто необоснованно перестраховываются.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощнейшие лесные пожары могут уничтожить всю Европу.

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