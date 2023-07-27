Войска Руанды перешли границу с Конго

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

Отношения между странами обострились еще в январе 2021 года.

Войска Руанды перешли границу с Конго

Фото: www.globallookpress.com / Gabriel Dusabe

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Войска Руанды перешли границу с Демократической Республикой Конго. О вступлении армии на территорию сообщило агентство Reuters со ссылкой на командование Вооруженных сил ДРК.

Уточняется, что военные Руанды атаковали силы безопасности Конго. При этом о численности руандийской армии, пересекшей границу, пока не сообщается. Нет также данных и о пострадавших и погибших.

В январе 2021 года повстанческая группировка «Движение 23 марта» начала активные боевые действия на востоке Конго. Тогда отношения стран и обострились — Руанду обвиняют в поддержке этих повстанцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия считает — в Нигере, где произошла попытка смены власти, необходимо восстановить конституционный порядок.

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