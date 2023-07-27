«Судите сами»: Лавров о реакции западных стран на мятеж в Нигере

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 47 0

Лавров заявил о необходимости восстановить конституционный порядок в Нигере

«Судите сами»: Лавров о реакции западных стран на мятеж в Нигере

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Читайте нас в: Дзен Новости

Он напомнил, как Запад относился к событиям 2015 года, происходивших на Украине.

Россия считает, что в Нигере, где произошла попытка смены власти, необходимо восстановить конституционный порядок. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире федерального канала.

При этом он напомнил, как западные страны относятся к мятежам в других государствах — в том числе он напомнил февраль 2014 года, госпереворот на Украине. Тогда Запад не стал призывать оппозицию к порядку.

«Судите сами, как наши западные коллеги относятся к госпереворотам с одной стороны тем, которые происходят вдалеке, а с другой стороны к тем, которые они сами организовывают», — добавил Лавров.

В столице Нигера на днях военные окружили резиденцию главы страны Мохамеда Базума и задержали его. Он чувствует себя хорошо. Чуть позже стало известно о его свержении. Смуту в стране связывают с планами главы Нигера отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия отреагировала на события в Нигере.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.02
-0.03 100.22
0.50
Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг...

Последние новости

23:31
В аэропортах Москвы откладывают вылеты из-за мощного ливня с ветром
23:20
Кисточку ничто не заменит: как в России восстанавливают культурные ценности
23:12
«Девчонки в слезах!» — певица Слава отреагировала на обвинения Добровинского
22:59
«Судите сами»: Лавров о реакции западных стран на мятеж в Нигере
22:48
Задержанный ФСБ агент признался в подготовке теракта на корабле по заданию СБУ
22:39
Рухнул и загорелся: подробности падения вертолета Ми-8 на Алтае

Сейчас читают

«Заманил собакой»: незнакомец забрал к себе восьмилетнюю девочку в Екатеринбурге
Табуретки вместо туфель: Ягудин поглумился над поющей Волочковой
«Мы делали свою работу»: журналисты «Известий» раскрыли подробности удара ВСУ по СМИ
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео