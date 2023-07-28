Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 8 0

Список будет направлен в Минюст.

Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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В России утвержден обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом сообщил РИА Новости первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

По его словам, список будет направлен в Минюст в ближайшее время. Но работа над перечнем все еще продолжается. И очередной список товаров может появиться уже через два-три месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минцифры и Минпромторг рассматривают запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG. Причина проста — есть конкурентные российские аналоги.

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