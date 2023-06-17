Минцифры рассматривает запрет параллельного ввоза мобильных Samsung

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Максут Шадаев заявил, что власти обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung

Минцифры рассматривает запрет параллельного ввоза мобильных Samsung

Фото: www.globallookpress.com / Costfoto

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ПМЭФ 2023

Решение объясняют присутствием на российском рынке китайских аналогов сопоставимого качества.

Минцифры и Минпромторг рассматривают запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

По его словам, обсуждается запрет импорта «тяжелого компьютерного оборудования» из недружественных стран, по которому есть конкурентные российские аналоги. В частности, речь идет о серверах и системах хранения данных таких производителей, как НР и IBM.

«А также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG. Потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают. Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет», — заявил Шадаев в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

В начале июня стало известно, что Минпромторг планирует ограничить параллельный импорт вычислительной техники. В список производителей оборудования, подлежащих исключению, попали более 20 зарубежных брендов, в том числе HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в список товаров, входящих в параллельный импорт, могут войти бренды контактных линз, которые перестали поставлять товары в Россию.

Тема:
ПМЭФ 2023
17 июн
VК: в России появились новые профессии
17 июн
VK ежегодно подготавливает тысячи человек по образовательным проектам
17 июн
Во время ПМЭФ подписали более 900 контрактов почти на четыре триллиона рублей
17 июн
«Доллар умирает»: Сечин рассказал о финансовых проблемах США
17 июн
Сечин предрек банкам в США новую волну банкротств
17 июн
В VK рассказали о том, как правильно работать с бизнесом в соцсетях
17 июн
Само совершенство: Филиппа Киркорова поймали за процессом самолюбования
17 июн
Сальдо назвал бессмысленными попытки запугать РФ контрнаступлением ВСУ
17 июн
«Расколол риторику Запада»: как в США отреагировали на речь Путина на ПМЭФ
17 июн
Кравцов успокоил выпускников 2024 года насчет ЕГЭ: «Серьезных изменений не будет»
+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.65
-0.31 91.63
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:55
Задержан подозреваемый в столкновении двух танкеров на реке Лена
16:40
Анна Семенович выступила в госпитале Бурденко в канун Дня медработника
16:21
Российский истребитель сбил в ДНР украинский военный вертолет Ми-24
16:16
«Он понимает законы магии»: какие обряды делает Шаляпин для привлечения богатства
16:12
Это не шутки: почему тепловой удар летом очень опасен
16:06
VК: в России появились новые профессии

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
«Вмешательство было»: могло ли лицо Ольги Бузовой отечь из-за филлеров
«Как монолит»: IVAN поделился воспоминаниями о Кобзоне
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео