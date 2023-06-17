Минцифры рассматривает запрет параллельного ввоза мобильных Samsung

Решение объясняют присутствием на российском рынке китайских аналогов сопоставимого качества.

Минцифры и Минпромторг рассматривают запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

По его словам, обсуждается запрет импорта «тяжелого компьютерного оборудования» из недружественных стран, по которому есть конкурентные российские аналоги. В частности, речь идет о серверах и системах хранения данных таких производителей, как НР и IBM.

«А также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG. Потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают. Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет», — заявил Шадаев в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

В начале июня стало известно, что Минпромторг планирует ограничить параллельный импорт вычислительной техники. В список производителей оборудования, подлежащих исключению, попали более 20 зарубежных брендов, в том числе HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в список товаров, входящих в параллельный импорт, могут войти бренды контактных линз, которые перестали поставлять товары в Россию.