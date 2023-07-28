Линзы Acuvue не будут ввозить в Россию по параллельному импорту

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

Обновленный список товаров, разрешенных для ввоза в страну, уже утвержден.

Линзы Acuvue не будут ввозить в Россию по параллельному импорту

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE

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Контактные линзы Acuvue, которые производит компания Johnson & Johnson, не появятся в обновленном списке параллельного импорта. Об этом сообщил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Он также напомнил, что компания выступила с заявлением о продолжении поставок после того, как линзы уже внесли в перечень. Именно по этой причине — бесперебойных поставок — товар не будет привозиться в Россию по параллельному импорту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России утвержден обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту.

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Линзы Acuvue не будут ввозить в Россию по параллельному импорту
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