Линзы Acuvue не будут ввозить в Россию по параллельному импорту

Контактные линзы Acuvue, которые производит компания Johnson & Johnson, не появятся в обновленном списке параллельного импорта. Об этом сообщил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Он также напомнил, что компания выступила с заявлением о продолжении поставок после того, как линзы уже внесли в перечень. Именно по этой причине — бесперебойных поставок — товар не будет привозиться в Россию по параллельному импорту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России утвержден обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту.