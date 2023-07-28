Япония запретила экспорт в Россию ряда автомобилей

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 184 0

Какие машины подпали под очередные ограничения?

Япония запретила экспорт в Россию ряда автомобилей

Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda

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Япония запретила экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра и с гибридными двигателями. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

Кроме того, в новый список ограничений попали покрышки для грузового транспорта.

Нисимура уточнил, что новые санкции начнут действовать с 9 августа. Решение, по его словам, принято из-за ситуации на Украине.

Усиленное санкционное давление в сторону России продолжается с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика все выдерживает и не рухнет из-за введенных ограничений. А для жизни граждан недружественных стран многие санкции оказываются губительными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что послы Евросоюза продлили санкции против России за якобы нарушение территориальной целостности Украины на шесть месяцев.

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