Евросоюз продлил санкции против РФ за якобы нарушение целостности Украины
Ограничения будут действовать еще полгода.
Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE
Послы Евросоюза продлили санкции против России за якобы нарушение территориальной целостности Украины на шесть месяцев. Об этом сообщает правительство Испании.
«Послы ЕС договорились о пролонгации ограничительных мер, касающихся территориальной целостности Украины», — говорится в публикации ведомства в Twitter.
Усиленное санкционное давление в сторону России продолжается с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика все выдерживает и не рухнет из-за введенных ограничений. А для жизни граждан недружественных стран многие санкции оказываются губительными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран.
Читайте также
73%
-0.40 99.69
-0.67
Нашли ошибку?