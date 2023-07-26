Евросоюз продлил санкции против РФ за якобы нарушение целостности Украины

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 43 0

Ограничения будут действовать еще полгода.

Евросоюз продлил санкции против РФ за якобы нарушение целостности Украины

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Послы Евросоюза продлили санкции против России за якобы нарушение территориальной целостности Украины на шесть месяцев. Об этом сообщает правительство Испании.

«Послы ЕС договорились о пролонгации ограничительных мер, касающихся территориальной целостности Украины», — говорится в публикации ведомства в Twitter.

Усиленное санкционное давление в сторону России продолжается с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика все выдерживает и не рухнет из-за введенных ограничений. А для жизни граждан недружественных стран многие санкции оказываются губительными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран.

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