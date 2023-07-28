Япония назвала Россию «непосредственной угрозой Европе» из-за сотрудничества с Китаем

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

Почему такие союзнические отношения пугают японцев?

Япония назвала Россию «непосредственной угрозой Европе» из-за сотрудничества с Китаем

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Япония назвала Россию «непосредственной угрозой Европе», а военное развитие Китая, с которым российская сторона развивает партнерские отношения, «величайшим стратегическим вызовом». Об этом говорится в ежегодном докладе японского Минобороны под названием «Белая книга».

Уточняется, что у Японии вызывает беспокойство стратегическое взаимодействие России с Китаем.

«Постоянно повторяющиеся совместные полеты российских и китайских бомбардировщиков и проходы военных кораблей являются явной демонстрацией силы в отношении нашей страны и представляют серьезное беспокойство с точки зрения безопасности нашей страны», — уточнил представитель Минобороны.

С 20 по 22 марта с государственным визитом в Москве побывал председатель КНР Си Цзиньпин. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая, а также официально пригласил Владимира Путина посетить свою страну.

Известно, что даты визита Путина в Китай уже согласовываются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Северная Корея на параде по случаю 70-летия победы в Отечественной освободительной войне продемонстрировала свою передовую военную технику и оружие. На мероприятии был и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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