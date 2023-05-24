Песков сообщил о согласовании дат визита Путина в Китай

Даты визита президента РФ Владимира Путина в Китай согласовываются. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть действующее приглашение, оно дальше будет уже согласовываться, даты и все остальное», — сказал он в комментарии ТАСС.

С 20 по 22 марта с государственным визитом в Москве побывал председатель КНР Си Цзиньпин. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая, а также официально пригласил Владимира Путина посетить свою страну.

С визитом в Китае сейчас находится председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он прибыл туда накануне во главе делегации из Москвы для участия в масштабном российско-китайском форуме в Шанхае.

Сегодня российский премьер возложил цветы к Памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь, после чего в его планах — посещение одного из самых крупных китайских вузов. В завершение визита Мишустин встретится с Си Цзньпином.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости Москвы от Пекина.