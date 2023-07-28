Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 65 0

Презент был передан на торжественном приеме.

Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

Фото: Reuters / KCNA

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал в ходе своего визита лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарок от президента России Владимира Путина. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

Уточняется, что презент был передан на торжественном приеме. При этом не раскрывается, что конкретно было подарено.

«Ким Чен Ын выразил благодарность за то, что президент Путин прислал знаменательный подарок», — проинформировала радиостанция.

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Северную Корею в минувший вторник, 25 июля. У трапа самолета российского министра обороны приветствовал генерал Кан Сун Нам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу побывал на параде по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, в ходе которого КНДР продемонстрировала свою передовую военную технику и оружие.

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Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

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