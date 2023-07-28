Шойгу присутствовал на параде КНДР, где показали межконтинентальные ракеты «Хвасон»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Кроме того, Северная Корея показала и другое современное оружие.

Шойгу присутствовал на параде КНДР, где показали межконтинентальные ракеты «Хвасон»

Фото: Reuters / KCNA

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Северная Корея на параде по случаю 70-летия победы в Отечественной освободительной войне продемонстрировала свою передовую военную технику и оружие. На мероприятии был и министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Парад, на котором были представлены межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17» и «Хвасон-18», принимал лидер КНДР Ким Чен Ын. Среди почетных гостей была, в частности, российская делегация. Кроме того, в ходе парада демонстрировались современные разведывательные беспилотники.

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Северную Корею в минувший вторник, 25 июля. У трапа самолета российского министра обороны приветствовал генерал Кан Сун Нам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлением по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной Освободительной войне.

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Шойгу присутствовал на параде КНДР, где показали межконтинентальные ракеты «Хвасон»

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