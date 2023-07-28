Президент Грузии желчно отреагировала на прибытие в Батуми лайнера из Сочи

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Президент Грузии Зурабишвили назвала прибытие российского лайнера в Батуми провокацией Москвы

Президент Грузии желчно отреагировала на прибытие в Батуми лайнера из Сочи

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

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По мнению главы Грузии, лайнер прибыл к ним сразу после прекращения зерновой сделки.

Российский лайнер, прибывший в порт Батуми, стал провокацией Москвы. Такое мнение выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.

«Горжусь тем, что наш народ мирно протестует против очередной российской провокации — захода российского круизного лайнера в грузинский порт Батуми», — написала Зурабишвили.

Также она добавила, что лайнер прибыл в Грузию сразу после прекращения зерновой сделки. А безопасность Черного моря жизненно важна для Украины, Грузии и Европейского союза, заключила Зурабишвили.

Речь идет о лайнере Astoria Grande, находящемся в управлении турецкой компании Miray Cruises. Отправной точкой круиза стал город Сочи, 22 июля судно выдвинулось в Турцию, по пути остановившись в Батуми.

До этого прибытие круизного лайнера с российскими туристами на борту в порт Батуми привело к всплеску недовольства среди грузинских оппозиционеров.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как оппозиция Грузии недовольна прибытием в Батуми круизного лайнера с россиянами.

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