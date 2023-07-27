Оппозиция Грузии недовольна прибытием в Батуми круизного лайнера с россиянами

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Остановка судна в порту привела к скандалу, активисты называют туристов нарушителями закона и оккупантами.

Оппозиция Грузии недовольна прибытием в Батуми круизного лайнера с россиянами

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Прибытие круизного лайнера с российскими туристами на борту в порт Батуми привело к всплеску недовольства среди грузинских оппозиционеров. Речь идет о лайнере Astoria Grande, находящемся в управлении турецкой компании Miray Cruises. Отправной точкой круиза стал город Сочи, 22 июля судно выдвинулось в Турцию, по пути остановившись в Батуми.

Представители местных оппозиционных движений считают, что большая часть людей с борта Astoria Grande являются нарушителями закона «Об оккупации», так как побывали ранее в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, по мнению возмущенных визитом грузин, сам лайнер может подпадать под международные санкции. Опрошенные журналистами пассажиры судна утверждают в беседах с журналистами, что Россия ничего не оккупировала.

РИА Новости приводит цитату лидера оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе. Он заявил, что прибывшие россияне чувствуют себя в Батуми как дома и отрицают оккупацию, хотя на самом деле нарушают закон. И все это — последствие влияния на массы выбранного правящей партией «Грузинская мечта» политического курса.

Представители агентства морского транспорта Грузии объяснили, почему международные санкции круизному лайнеру не страшны. Дело в том, что сама компания, управляющая судном, не числится в соответствующих черных списках. Корабль, подчеркнули в ведомстве, прибыл в батумский порт под флагом островного государства Палау из турецкого города Трабзон.

По данным специалистов агентства, которые, в том числе, следят за кораблями, пытающимися обойти санкции, компания-владелец лайнера зарегистрирована на Сейшельских островах под именем Goodwin Shipping Limited. И так как предприятия нет в международных перечнях ограничительных мер, прибытие Astoria Grande носит коммерческий характер, заключают они.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Национальное движение» Михаила Саакашвили в Грузии объявили «партией измены».

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