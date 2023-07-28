«Крепкие узы»: Путин рассказал об отношениях России и Африки

По словам главы государства, две страны связывают взаимовыгодные отношения.

Президент России Владимир Путин заявил во время своего выступления на втором дне саммита «Россия-Африка», что эти две страны связывают тесные узы дружбы.

«Россию и Африку связывают традиционно крепкие узы дружбы и тесные взаимовыгодные отношения, основы которых закладывались еще в середине прошлого века в годы борьбы народов Африканского континента за свою свободу. На протяжении десятилетий нами неизменно оказывалась поддержка в тяжелом противостоянии стран Африки колониальному игу», — сказал Путин.

Саммит «Россия — Африка» стартовал на берегах Невы 27 июля, хотя встречи президента РФ Владимира Путина в Константиновском дворце начались уже 26 июля. Известно, что мероприятие посетят 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента.

Ранее 5-tv.ru рассказал о чем Путин говорил на саммите «Россия — Африка» в первый день.