«Крепкие узы»: Путин рассказал об отношениях России и Африки

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Путин заявил, что Россию и Африку связывают традиционно крепкие узы дружбы

«Крепкие узы»: Путин рассказал об отношениях России и Африки

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам главы государства, две страны связывают взаимовыгодные отношения.

Президент России Владимир Путин заявил во время своего выступления на втором дне саммита «Россия-Африка», что эти две страны связывают тесные узы дружбы.

«Россию и Африку связывают традиционно крепкие узы дружбы и тесные взаимовыгодные отношения, основы которых закладывались еще в середине прошлого века в годы борьбы народов Африканского континента за свою свободу. На протяжении десятилетий нами неизменно оказывалась поддержка в тяжелом противостоянии стран Африки колониальному игу», — сказал Путин.

Саммит «Россия — Африка» стартовал на берегах Невы 27 июля, хотя встречи президента РФ Владимира Путина в Константиновском дворце начались уже 26 июля. Известно, что мероприятие посетят 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента.

Ранее 5-tv.ru рассказал о чем Путин говорил на саммите «Россия — Африка» в первый день.

+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.02
-0.03 100.22
0.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

11:50
Российские бойцы уничтожили группу иностранных наемников в зоне СВО
11:39
Обнажившаяся Толкалина ответила на критику: «Жаль, что вы так не любите меня»
11:36
«Продолжим поддерживать»: Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозтоваров
11:29
Путин анонсировал возобновление работы двух посольств России в Африке
11:26
РФ с уважением относится к планам стран Африки по урегулированию конфликта на Украине
11:24
РФ и страны Африки не приемлют односторонние санкции против государств

Сейчас читают

«Был одинок, испытывал трудности»: какими были последние годы актера Бабенко
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
«Дети — это мои учителя»: как Юта поменяла свое отношение к жизни
Несокрушимая САУ «Нона»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео