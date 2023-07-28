Без хлеба не оставят: о чем Путин говорил на саммите «Россия — Африка»

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Путин пообещал, что страны Африки не останутся без хлеба

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Лидеры африканских государств заявили о готовности к тесному сотрудничеству с Москвой.

Первый день саммита «Россия — Африка» получился насыщенным — заключены десятки соглашений. Лидеры африканских государств заявили о готовности к тесному сотрудничеству с Россией — и, в первую очередь, в продовольственном вопросе.

На пленарном заседании Владимир Путин отдельно остановился на зерновом сделке и пообещал — Африку без хлеба не оставят. Ключевые заявления — у корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

Саммит «Россия — Африка» стартовал на берегах Невы 27 июля, хотя встречи президента РФ Владимира Путина в Константиновском дворце начались уже 26 июля. Известно, что мероприятие посетят 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента.

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Без хлеба не оставят: о чем Путин говорил на саммите «Россия — Африка»

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