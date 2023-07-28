Кремль: Украина принципиально отвергает возможность диалога с Россией

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 64 0

Россия открыта для мирного диалога, но другая сторона категорически против переговоров.

Кремль: Украина принципиально отвергает возможность диалога с Россией

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости прокомментировал перспективу переговоров России и Украины. Он отметил, что российская сторона сохраняет свою открытость. Но другая сторона конфликта разорвала все возможности к диалогу.

«Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», — сообщил Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что каких-либо изменений за прошедший месяц в переговорном процессе не произошло.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Лукашенко сообщил, что уже осенью могут начаться мирные переговоры по Украине.

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