«Начнем говорить»: Лукашенко предположил, когда начнутся переговоры РФ и Украины

Белорусский лидер считает, что сегодня главное — быстрее закончить конфликт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже грядущей осенью Москва и Киев могут сесть за стол переговоров для поиска мирных путей урегулирования конфликта на территории Украины. Своим предположением глава республики поделился в рамках встречи с представителями белорусских и зарубежных СМИ.

По словам Лукашенко, сегодня главное — завершить боевые действия и сложить оружие. Он отметил, что начало русского-украинского переговорного процесса в сентябре маловероятно, однако есть предпосылки, указывающие на позитивные тенденции в этом вопросе.

«Но очень многое говорит о том, что осенью должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров», — передает его словам агентство ТАСС.

Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле объяснили отказ поставлять Украине оружие.