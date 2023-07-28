Российские военные продавили оборону ВСУ в ЛНР

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 67 0

Минобороны РФ: армия РФ продавила оборону ВСУ в Луганской народной республике

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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На красно-лиманском направлении были отражены четыре атаки ВСУ.

Российские военные атаковали боевиков Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике и продвинулись далеко вперед. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, рядом с Житловкой ЛНР армия РФ продвинулась в глубину обороны ВСУ на три километра.

На красно-лиманском направлении были отражены четыре атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР, а в районе Сергеевки захватили ряд опорных пунктов ВСУ.

«Продвижение в глубину обороны противника составило полтора километра», — заявил Конашенков.

Также он добавил, что в районах Торского, Ямполовки ДНР, Нововодяного, Червоной Дибровы и Кременной ЛНР была подавлена техника врага.

«Общие потери противника на красно-лиманском направлении составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“ и гаубица Д-30», — заключил Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ нанесли удар по тыловому пункту управления «Соледар» в ДНР.

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