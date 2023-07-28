ВС РФ нанесли удар по тыловому пункту управления «Соледар» в ДНР
Удар пришелся по пунктам управления, где находится командование группировкой войск.
Фото: © РИА Новости / Вадим Савицкий
Российские военные нанесли удар по командованию ВСУ, об этом сообщили в ходе брифинга Минобороны РФ.
По данным ведомства, был нанесен удар по тыловому пункту управления украинской группировки войск «Соледар» в районе населенного пункта Дружковка в ДНР. Также был поражен полевой пункт управления десятого армейского корпуса ВСУ возле населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.
Стоит отметить, что в пункты управления обчно оснащены необходимыми средствами связи, автотранспортом, в них размещается и работает командование а также основной состав штаба группировки.
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