В Татарстане зафиксирована вспышка кори

Большинство заболевших — граждане других государств.

В Татарстане все еще регистрируют новые случаи заболевания корью. Об этом сообщила замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

«С начала года зарегистрировано 83 случая заражения. 39 заболевших — это дети», — заявила Авдонина.

Также она добавила, что из среди них 41 иностранец, 33 человека из этого числа прибыли из Таджикистана. Более того, практически никто из них не имел прививок от кори.

До появления первой вакцины в 1963 году эпидемии кори происходили каждые два-три года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в год от кори умирали более двух с половиной миллионов человек. Сейчас в преддверии летних каникул прежде чем отправляться в путешествие стоит привиться, кому-то возможно требуется ревакцинация. Иначе в отпуске придется пляжный шезлонг сменить на больничную койку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Пензенской области ввели карантин в одном из населенных пунктов из-за кори.