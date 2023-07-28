МИД: РФ оставляет за собой право на жесткие ответные меры после терактов Украины

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 58 0

Подобные действия Киева в МИД рассматривают как террористические акты.

МИД: РФ оставляет за собой право на жесткие ответные меры после терактов Украины

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Ростовской области

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала террористические атаки Киева, осуществленные в течении суток по российской территории.

МИД РФ решительно осуждает преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения. Захарова отметила, что военного смысла подобные действия заведомо не имели.

Дипведомство призывает международное сообщество осудить террористические методы киевского режима.

«Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — добавила Захарова.

МИД РФ напомнил, что за сутки киевский режим обстрелял жилую инфраструктуру Таганрога зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. А рано утром попытка террористической атаки имела место на территории Московской области, где средствами ПВО был обезврежен беспилотный летательный аппарат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Мария Захарова указала главе ЮНЕСКО на превышение полномочий.

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