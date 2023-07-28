Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в городе Днепре (прежде Днепропетровск) повреждено здание Службы безопасности страны (СБУ).

«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в ‹...› здание СБУ», — написал глава киевского режима в своем Telegram-канале.

До этого на всей территории Украины работала воздушная тревога.

Министерство обороны РФ пока не комментировало данную информацию.

Ранее, писал 5-tv.ru, в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ нанесли удар по военным объектам на Украине — аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США. Все назначенные объекты были поражены.