Евросоюз расширил санкции против России
В черный список внесли семь физических лиц и пять организаций.
Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир
Европейский союз расширил санкции против России. В черный список внесли семь человек и пять организаций, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Так, внесенным в черный список лицам запрещается въезд в страны Евросоюза. Кроме того, их активы заморозят, если их обнаружат на территории ЕС.
В документе говорится, что подпавшие под санкции физлица и компании якобы подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
РФ и страны Африки не приемлют односторонние санкции против государств
Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз продлил санкции против России еще на шесть месяцев.
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