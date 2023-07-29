В Германии мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек

Вооруженный мужчина ворвался в два дома в коммуне Лангвайд (Бавария), где застрелил трех человек и еще двоих ранил. Об этом сообщает издание Bild.

Жертвами злоумышленника в первом доме стали две женщины 49 и 72 лет, а также 52-летний мужчина. Второй дом находился поблизости. Его жильцам ужалось выжить — 32-летняя женщина и 44-летний мужчина были госпитализированы. В каком состоянии они находятся — не сообщается.

Подозреваемый задержан. По данным издания, предполагаемому преступнику 64 года. В настоящее время правоохранители выясняют его мотив и устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

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