Сказки кончились: Disney выпустит скандальный сериал о ребенке Сатаны

На какие темы теперь снимает свои фильмы Disney?

Знаменитый своими сказками и мультипликационными фильмами Disney на американском сервисе потокового вещания Disney+ выпускает сериал о 18-летней девушке, забеременевшей от дьявола. Об этом сообщает Deadline.

Новый сериал, который снимут в Германии, под названием Pauline, рассказывает о молодой девушке, которая забеременела во время секса на одну ночь от настоящего сатаны. Режиссеры фильма обещают много сверхъестественного, а также вечную борьбу добра со злом.

Кстати, самый известный фильм по этой теме снял знаменитый режиссер Роман Полански. Его психологический фильм ужасов «Ребенок Розмари», снятый в 1968 году, приобрел культовый статус и считается одним из величайших фильмов ужасов всех времен. В 2014 году Библиотека Конгресса США выбрала картину для сохранения в Национальном реестре фильмов.

В фильме рассказывается о молодой беременной женщине Розмари Вудхаус (ее сыграла Миа Фэрроу), которая вместе со своим мужем живет в обычной многоэтажке на Манхэттене. Розмари начинает подозревать, что ее новые соседи являются членами сатанинского культа и они хотят использовать ее ребенка.

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