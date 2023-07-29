Сказки кончились: Disney выпустит скандальный сериал о ребенке Сатаны

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Disnеy анонсировал сериал о 18-летней девушке, забеременевшей от дьявола

Сказки кончились: Disney выпустит скандальный сериал о ребенке Сатаны

Фото: www.globallookpress.com / our-planet.berlin

Читайте нас в: Дзен Новости

На какие темы теперь снимает свои фильмы Disney?

Знаменитый своими сказками и мультипликационными фильмами Disney на американском сервисе потокового вещания Disney+ выпускает сериал о 18-летней девушке, забеременевшей от дьявола. Об этом сообщает Deadline.

Новый сериал, который снимут в Германии, под названием Pauline, рассказывает о молодой девушке, которая забеременела во время секса на одну ночь от настоящего сатаны. Режиссеры фильма обещают много сверхъестественного, а также вечную борьбу добра со злом.

Кстати, самый известный фильм по этой теме снял знаменитый режиссер Роман Полански. Его психологический фильм ужасов «Ребенок Розмари», снятый в 1968 году, приобрел культовый статус и считается одним из величайших фильмов ужасов всех времен. В 2014 году Библиотека Конгресса США выбрала картину для сохранения в Национальном реестре фильмов.

В фильме рассказывается о молодой беременной женщине Розмари Вудхаус (ее сыграла Миа Фэрроу), которая вместе со своим мужем живет в обычной многоэтажке на Манхэттене. Розмари начинает подозревать, что ее новые соседи являются членами сатанинского культа и они хотят использовать ее ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему фильм «Барби» вызвал массовую истерию.

+16° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
«Возмутительный факт»: Москалькова после обстрела Таганрога обратилась к ООН
11:55
Сказки кончились: Disney выпустит скандальный сериал о ребенке Сатаны
11:41
Из России запрещен вывоз риса
11:28
Рок-музыкант Гарик Сукачёв госпитализирован
11:16
«Не на любых условиях»: как США мешают переговорам России и Украины
10:54
На дне реки в Южно-Сахалинске нашли машину с телами мужчины и женщины, но они не утонули

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
«Бабы нарожают»: почему командование ВСУ отправляет боевиков на убой
Раз и навсегда? Может ли удаленный из организма жир вернуться обратно
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео