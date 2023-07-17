Барби-истерия или второе кукольное пришествие — какие ценности несет фильм

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Из-за забастовки актеров в США фильм «Барби» оказался под угрозой срыва

Фото, видео: Reuters / Maja Smiejkowska; 5-tv.ru

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Есть ли угроза срыва самой ожидаемой кинопремьеры года и при чем тут забастовка актеров в США?

Голливудский конвейер остановился. К забастовке сценаристов присоединились актеры — хотят повышения зарплат и защиты от искусственного интеллекта. Все чаще кинокомпании приглашают актера на один рабочий день, снимают с него цифровую копию и дальше «снимают» хоть фильм, хоть сериал.

Ранее угрозу от искусственного интеллекта почувствовали сценаристы, ибо «бездушные машины» и диалоги научились писать, и сюжет придумывать. В общем, в Голливуде многие считают, что наступает конец времен и надо поднимать зарплату.

Понятно, что подавляющее большинство членов профсоюзов — малоизвестные актеры и сценаристы, но и звезды первой величины бастующих поддерживают. Мэтт Деймон, Марго Робби, Райан Гослинг уже пообещали, что если профсоюз скажет им, они не то, что сниматься, они не будут даже рассказывать о фильмах, в которых снимались.

И получается под угрозой срыва один из самых ожидаемых кинопремьер года — фильм о кукле Барби — одной из главных игрушек XX века. Сначала Барби привлекала своей идеальностью — у нее была идеальная внешность, дом, бойфренд.

Потом начались странности, Барби и Кен так и не поженились, а нереальные параметры кукольных тел заставили комплексовать реальных мальчиков и девочек. Владельцы бренда заигрывали с либеральной повесткой — меняли цвет кожи, намекали на ЛГБТ-связи и так далее — продажи только падали, и вот супер-кукла дает последний решительный бой.

Зачем понадобилась реинкарнация Барби и с какими ценностями она входит в свою новую жизнь? Разбиралась корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Внезапный камбек века — грядет второе кукольное пришествие.

В Америке закончилась розовая краска, старый особняк Барби — теперь главная достопримечательность Малибу. Зрители еще не видели фильм, но ликуют при каждом появлении актеров.

Только реклама этому фильму была и не нужна. Успех обеспечил единственный кадр. Преданные фанатки и просто любопытные женщины пытались повторить — у них не вышло. А у нас получилось, с помощью профессиональной балерины.

«Барби истерия» уже проникла и за океан — в столице больше нет мест в глянцевых фотостудиях.

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