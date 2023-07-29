«Возмутительный факт»: Москалькова после обстрела Таганрога обратилась к ООН

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 4 0

Москалькова обратилась в ООН после обстрела Таганрога боевиками ВСУ

«Возмутительный факт»: Москалькова после обстрела Таганрога обратилась к ООН

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Москалькова хочет обратить внимание на факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ВСУ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в международные структуры из-за теракта в Таганроге. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Я обратилась с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований», — написала Москалькова.

Она также добавила, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданскую инфраструктуру РФ еще раз подтверждает о том, что киевский режим носит террористический характер.

Киевский режим совершил атаку по гражданской инфраструктуре Таганрога ранее в этот день. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, но ее обломки упали в городской черте. Погибших нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По последним данным, число пострадавших увеличилось, один из пострадавших находится в больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как число пострадавших при теракте в Таганроге выросло до 16.

+16° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
«Возмутительный факт»: Москалькова после обстрела Таганрога обратилась к ООН
11:55
Сказки кончились: Disney выпустит скандальный сериал о ребенке Сатаны
11:41
Из России запрещен вывоз риса
11:28
Рок-музыкант Гарик Сукачёв госпитализирован
11:16
«Не на любых условиях»: как США мешают переговорам России и Украины
10:54
На дне реки в Южно-Сахалинске нашли машину с телами мужчины и женщины, но они не утонули

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
«Бабы нарожают»: почему командование ВСУ отправляет боевиков на убой
Раз и навсегда? Может ли удаленный из организма жир вернуться обратно
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео