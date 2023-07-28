Число пострадавших при теракте в Таганроге выросло до 16

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 9 0

В тяжелом состоянии находится один человек.

Число пострадавших при теракте в Таганроге выросло до 16

Фото: www.globallookpress.com / Dmytro Smolyenko

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Число пострадавших при теракте в Таганроге увеличилось до 16. Новые данные сообщили в Федеральном центре медицины катастроф.

Отмечается, что десять из них были госпитализированы.

«Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в центре.

Остальным помощь была оказана амбулаторно.

Киевский режим совершил атаку по гражданской инфраструктуре Таганрога ранее в этот день. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, но ее обломки упали в городской черте. Погибших нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Таганрога рассказал о состоянии пострадавших при теракте.

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Стало известно о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге

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