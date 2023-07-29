Путин сообщил, что РФ отвела войска из-под Киева по просьбе Украины

Президент России Владимир Путин во время встречи с африканскими лидерами в Петербурге, заявил о том, что Российскую Федерацию попросили отвести войска от Киева весной. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», — добавил Путин.

Он также сказал, что проект мирного договора был уже фактически согласован в 2022 году.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США мешают переговорам России и Украины.