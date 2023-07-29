Путин сообщил, что РФ отвела войска из-под Киева по просьбе Украины

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 287 0

Проект мирного договора был уже фактически согласован в 2022 году.

Путин сообщил, что РФ отвела войска из-под Киева по просьбе Украины

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи с африканскими лидерами в Петербурге, заявил о том, что Российскую Федерацию попросили отвести войска от Киева весной. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», — добавил Путин.

Он также сказал, что проект мирного договора был уже фактически согласован в 2022 году.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США мешают переговорам России и Украины.

+16° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
СК РФ: замглавы Архангельска задержан по подозрению в получении взятки
13:29
В Красногорске почти 30 человек попали в больницу после обеда в столовой
13:14
«Заявление готовится»: что известно о выступлении Путина по Украине
12:58
Оба варианта смертельны: Запад поставил Зеленского перед кошмарным выбором
12:38
Путин сообщил, что РФ отвела войска из-под Киева по просьбе Украины
12:27
Стало известно, почему Гарик Сукачёв попал в больницу

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Чем опасен вросший ноготь и как избежать этой проблемы — советы подолога
Раз и навсегда? Может ли удаленный из организма жир вернуться обратно
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео