«Не на любых условиях»: как США мешают переговорам России и Украины

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Полковник в отставке Матвийчук: США хотят заставить Россию заплатить Украине, чтобы начать переговоры

«Не на любых условиях»: как США мешают переговорам России и Украины

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Читайте нас в: Дзен Новости

Если США и ведут с Россией тайные переговоры по ситуации на Украине, то делают только хуже.

США имеют прямое отношение к мирному пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной, рассказал военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с URA.RU.

Эксперт предположил, что Штаты уже ведут неофициальные или даже засекреченные переговоры с представителями РФ по украинскому вопросу.

«Думаю переговоры уже идут кулуарно между Россией и Западом. Если мы договоримся, они прикажут Украине, и уже она будет с нами переговариваться», — считает полковник в отставке.

Основная причина, по которой диалог ведут США, а не Украина, — подписанный Киевом закон о запрете переговоров с Россией. Однако попытки США выступить дипломатами делают ситуацию только хуже, уверен Матвийчук. Это все объясняется тем, что американские политики хотят выставить Россию виноватой и заставить признать поражение хотя бы в каком-то из аспектов, хотя бы в финансовом вопросе, уговорив РФ выделить деньги на восстановление Украины.

Однако позиция России относительно причин и целей спецоперации непоколебима. Военный эксперт подчеркнул, что Россия озвучила свои условия и готова к переговорам.

«С самого первого дня мы говорили о том, что двери для переговорных процессов у нас открыты. Мы готовы обсуждать любые варианты и решать проблемы, но при условии сохранения интересов России. Не на любых условиях», — заметил Матвийчук.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил о переговорах по ситуации на Украине.

+16° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
«Возмутительный факт»: Москалькова после обстрела Таганрога обратилась к ООН
11:55
Сказки кончились: Disney выпустит скандальный сериал о ребенке Сатаны
11:41
Из России запрещен вывоз риса
11:28
Рок-музыкант Гарик Сукачёв госпитализирован
11:16
«Не на любых условиях»: как США мешают переговорам России и Украины
10:54
На дне реки в Южно-Сахалинске нашли машину с телами мужчины и женщины, но они не утонули

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
«Бабы нарожают»: почему командование ВСУ отправляет боевиков на убой
Раз и навсегда? Может ли удаленный из организма жир вернуться обратно
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео