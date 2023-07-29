«Он в гневе и смятении»: что чувствует Зеленский из-за уничтоженных ракет HIMARS

ПВО России работает просто шикарно, считает американец.

Глава Украины Владимир Зеленский оказался в абсолютно безвыходном положении из-за того, что долгожданные ракеты HIMARS были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

По его словам, ПВО России работает просто шикарно и отлично показывает себя в ходе всего конфликта. Более того, ей удается сбивать все снаряды HIMARS, которые присылают Украине.

«Я думаю, что именно это ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он в ярости, в гневе и смятении», — заявил Макгрегор.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Запад поставил Зеленского перед кошмарным выбором.