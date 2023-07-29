Оба варианта смертельны: Запад поставил Зеленского перед кошмарным выбором

Экс-разведчик США Риттер: НАТО предложило Зеленскому выбор из двух вариантов завершения конфликта
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Западные «хозяева» Украины уже знают, к чему приедет конфликт для страны.
У Зеленского есть всего два варианта развития событий после провала украинского контрнаступления. Фактически, оба пути навязаны Украине Западом, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News.
Риттер заметил, что первый вариант для Зеленского — согласиться на мир, принимая территории, вошедшие в состав России. Но это навсегда закроет двери в НАТО для Украины. Впрочем, как заметил американский разведчик, двери в альянс для Незалежной уже закрыты.
Второй вариант — продолжать сражаться с Россией. Но это приведет только к большим потерям.
И тот, и другой путь развития событий, как заметил Риттер, — буквально яд для Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США мешают переговорам России и Украины.
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