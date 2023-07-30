Взрыв произошел в районе делового центра «Москва-сити»

Взрыв произошел возле одной из башен «Москва-сити». Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что в здании делового центра оказались выбиты стекла в районе седьмого этажа.

На месте работают экстренные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.