Скотт Риттер указал на непоправимые ошибки киевского режима, который все еще пытается «отыграться».

Украинское контрнаступление обречено на провал. Вернее сказать, оно уже провалилось, и тому есть целый ряд доказательств. Первое и главное — пособники киевского режима после всей поддержки Запада обещали дойти хотя бы до Мелитополя, но сбыться этому было не суждено. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

«И мы им дали оружие, мы их обучили, <…> они даже не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя», — высмеивал украинских неонацистов Риттер.

Экс-разведчик еще раз констатировал, что попытка так называемого контрнаступления ВСУ с треском провалилась, а потому рекомендовал Киеву прийти в себя и наконец оценить ситуацию.

«Контрнаступление завершено. США говорят Украине: все кончено. Так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», — заключил Скотт Риттер.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские системы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников в Крыму.