Российские ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников в Крыму

В Минобороны РФ рассказали, как именно удалось ликвидировать БПЛА и куда упали обломки.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 украинских беспилотников в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что ни один БПЛА не достиг своей цели.
«16 украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут», — подчеркивалось в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Очевидец об упавших на территории «Москва-Сити» БПЛА: «Подумал, что взорвался газовый баллон»
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что столичный аэропорт Внуково приостановил прием рейсов. Но с чем это было связано?
- 30 июл
- Очевидец об упавших на территории «Москва-Сити» БПЛА: «Подумал, что взорвался газовый баллон»
- 30 июл
- Движение по Тестовской в районе «Москва-Сити» перекрыто после инцидента с БПЛА
- 30 июл
- Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений после атаки БПЛА
- 24 июл
- Попал в высотку бизнес-центра: эксклюзивные кадры с места атаки дрона в Москве
- 20 июл
- Режим ЧС после атаки беспилотника ввели в крымском селе Раздольное
- 16 июл
- В Минобороны отреагировали на атаку беспилотников в районе Севастополя
- 16 июл
- Восемь беспилотников сбиты над Севастополем
- 14 июл
- В Кремле отреагировали на попытку атаки дроном Курской АЭС
- 8 июл
- Два беспилотника были сбиты средствами ПВО на подлете к Воронежу
- 4 июл
- Собянин: в результате попытки атаки БПЛА на Новую Москву никто не пострадал
Читайте также
100%
0.96 99.96
-0.26
Нашли ошибку?