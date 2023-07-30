Украинские националисты выпустили 23 снаряда по Донецку

Украинские боевики минувшей ночью выпустили по Донецку 23 снаряда. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима отметили, что город был обстрелян с помощью артиллерийских снарядов натовского калибра.

Первый обстрел был зафиксирован в 0:50. Украинские националисты продолжали вести огонь до 8:00. Самыми напряженными были утренние часы. На территорию города упало в общей сложности 23 вражеских снаряда.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Днем ранее, 29 июля, украинская сторона выпустила по Донецку 27 снарядов. Под огнем оказалось несколько районов города. Противник применил также реактивные системы залпового огня.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников в Крыму.