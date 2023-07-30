Шесть человек погибли в результате крушения самолета рядом с горами

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 351 0

Что стало причиной авиакатастрофы? Можно ли было ее предотвратить?

Шесть человек погибли в результате крушения самолета рядом с горами

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

Читайте нас в: Дзен Новости

В Канаде шесть человек погибли в результате крушения самолета. Как сообщает телеканал CBC.

Борт вылетел из аэропорта возле города Калгари вечером, а уже после полуночи пропал без вести.

По имеющейся информации, на самолете находились пять пассажиров и пилот. Предположительно, борт потерпел крушение недалеко от гор, и никто из присутствующих на нем не выжил. Сейчас совет по безопасности на транспорте Канады расследует происшествие.

Пока что у властей нет данных о том, кто именно находился на разбившемся самолете. Служба экстренной помощи работает на местности, чтобы восстановить тела. Причина катастрофы будет установлена. По предварительным данным, в день вылета погодные условия не были опасными, в районе Калгари наблюдалась облачность.

Ранее 5-tv.ru писал, что не менее девяти человек погибли в результате крушения самолета в Судане.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:26
Шесть человек погибли в результате крушения самолета рядом с горами
12:11
Военно-морской флот России пополнят 30 кораблей разных классов
12:02
Илон Маск отказал Украине в доступе к спутникам Starlink около Крыма
11:47
Это было страшно: в Марий Эл выросло число погибших из-за урагана
11:35
«Очнулась в скотче, вся связанная»: Ирина Грибулина заявила о страшном ограблении
11:24
Путин: флот России был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Дрожащим голосом: певица Натали ответила на слухи о смерти любимого мужа
Прямая трансляция Главного Военно-морского парада в честь дня ВМФ России
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео