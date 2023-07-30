Шесть человек погибли в результате крушения самолета рядом с горами

В Канаде шесть человек погибли в результате крушения самолета. Как сообщает телеканал CBC.

Борт вылетел из аэропорта возле города Калгари вечером, а уже после полуночи пропал без вести.

По имеющейся информации, на самолете находились пять пассажиров и пилот. Предположительно, борт потерпел крушение недалеко от гор, и никто из присутствующих на нем не выжил. Сейчас совет по безопасности на транспорте Канады расследует происшествие.

Пока что у властей нет данных о том, кто именно находился на разбившемся самолете. Служба экстренной помощи работает на местности, чтобы восстановить тела. Причина катастрофы будет установлена. По предварительным данным, в день вылета погодные условия не были опасными, в районе Калгари наблюдалась облачность.

Ранее 5-tv.ru писал, что не менее девяти человек погибли в результате крушения самолета в Судане.